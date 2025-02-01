محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.5%

بورسعيد - محمد عزام

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 74.5%.

وأعلن المحافظ أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 14,792 طالبًا وطالبة، حضر منهم 14,774 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 11,011 طالبًا وطالبة، مشيدًا بجهود الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبالتزامهم في الامتحانات التي جرت وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة.

وقدم اللواء محب حبشي التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم التعليمية والمهنية، كما وجه الشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم، وتقديرهم لأهمية العلم في بناء مستقبل مشرق.

وأكد المحافظ أن المحافظة تحرص على توفير بيئة تعليمية متطورة، وتعزيز المنظومة التعليمية، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن نجاح الطلاب هو ثمرة تعاون وجهود المعلمين وأولياء الأمور، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مستوى تعليمي متميز لأبناء بورسعيد.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمحافظة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المقبلة.



جانب من اعتماد للنتيجة