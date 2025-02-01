محافظ الدقهلية يتفقد مجمع الملاعب والملعب الرئيسي باستاد المنصورة الرياضي

الدقهلية - سارة الباز

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الرئيسي باستاد المنصورة فيما يتعلق بأرض الملعب، ومضمار الجري.

وأشاد بمعدل الإنجاز، وفي نفس الوقت أكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمواعيد المحددة لافتتاحه خلال العيد القومي للدقهلية، وأكد أنه لن يقبل أي تقصير في تنفيذ أعمال التطوير، ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة، وتفقد مجمع الملاعب ومجمع حمامات السباحة باستاد المنصورة الرياضي.

كما تفقد سيادته مجمع الملاعب الجديد، ومجمع حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، وكان في استقباله الدكتور محمود عبد الهادى، مدير عام المنشآت الرياضية بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أثناء عملية البدء في وضع طبقات مضمار العاب القوى (التراك).



