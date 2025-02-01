محافظ الأقصر يناقش الاستفادة من الغابة الشجرية بالحبيل بمساحة 1861 فدانا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إجتماع لعرض ملفات الغابة الشجرية ومحطة المعالجة بالحبيل، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وفى إطار الإهتمام بكافة الملفات التى من شأنها جذب استثمارات وخلق فرص عمل جديدة لشباب محافظة الأقصر.

وتناول الاجتماع، استعراض نطاق عمل الغابة الشجرية ومدى جدواها وأعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الزراعة والشركة التي تديرها، كما تم خلال الاجتماع استعراض عمل محطات المعالجة الخمس التى تعمل على توفير المياه للغابة الشجرية.

ووجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع بإرسال خطاب إلى الجهات المعنية لتفعيل دور الغابة الشجرية وكيفية الاستفادة منها، حيث أن الغابة الشجرية تم إنشائها عام 1996 بقرية الحبيل التابعة لمدينة البياضية على مساحة 1861 فدانا، وحضر الاجتماع الدكتور جابر كلحى وكيل وزارة الزراعة، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات الأملاك والاستثمار.

وخلال الفترة الماضية، وفى إطار دعم الغابات الشجرية بالحبيل، واصلت المعونة أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية بالحبيل والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تقدر الطاقة التصميمية لمشروع التوسعة بـ36.000 م3/يوم، وتشمل حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800 م ضمن مساحة الغابات التى سيتم استصلاحها وتقدر بنحو 30 فدانا إضافية.

وكان قد نظم وفد من الكونجرس الأمريكى جولة تفقدية لأعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية بالحبيل، وقاموا بمتابعة أعمال التوسعات التى تجرى داخل المحطة، وكذلك النباتات المزروعة داخل الغابات الشجرية وهى عبارة عن (الكايا - الكافور - الأكاسيا - التوت - الجاتروفا) والتى يتم فيها الرى بالغمر المتطور والتنقيط، حيث تم اختيار الأنواع النباتية التي زرعت بالغابات بعناية وبخبرة علمية متميزة حيث يتوافر فيها القيمة الاقتصادية العالية كذلك ملاءمتها للظروف الايكولوجية (البيئية) للمنطقة (تربة ومناخ)، كذلك تمت زراعة مصدات الرياح التي تلائم المنطقة بجميع الطرق الداخلية للغابة وحول الأسوار، وقدم لهم رئيس شركة المياه شرحا وافيا بكل تفاصيل العمل فى اجتماع داخل مقر الغابات الشجرية.