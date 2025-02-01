اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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متحدث فتح يدعو لاستنفار الجهود لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

السبت، 01 فبراير 2025 02:42 م
متحدث فتح يدعو لاستنفار الجهود لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة حركة فتح
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دعا المتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط ، اليوم (السبت)، العالم أجمع لاستنفار جهود الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني والنازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة لتعزيز القدرة على الصمود وإفشال جميع المخططات الرامية لتصفية القضية.


وقال زنيط، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية :" إن عودة الفلسطينيين لشمال غزة تمثل قمة الصمود والإصرار على التمسك بالارض رغم الدمار الهائل الذي طال كل مقومات الحياة بسبب العدوان على القطاع".


وشدد المتحدث باسم حركة فتح على حاجة المواطن الفلسطيني لإغاثة عاجلة وسريعة حتى يتمكن من الثبات فوق هذا الدمار الهائل غير مسبوق بالبنية التحتية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتحمل ظروفا قاسية في الضفة الغربية وغزة تتجاوز تحمل البشر.







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متحدث فتح

إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غزة

فلسطين






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