للعام العاشر على التوالى.. انطلاق مسابقة "الساحة الرضوانية " لحفظ القرآن

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت الساحة الرضوانية، اليوم السبت، فعاليات انطلاق مسابقة "العارف بالله الشيخ أحمد رضوان " للقرآن الكريم والتى تقام للعام العاشر على التوالي، وهى المسابقة التى تعد من أبرز الفعاليات الدينية المقامة سنويا بمحافظة الأقصر.



تستهدف المسابقة نشر وتعزيز الثقافة القرآنية، وتشجيع الأجيال الناشئة على التمسك بتعاليم الدين الإسلامى الحنيف، والمساهمة فى بناء مجتمع متماسك يقوم على مبادئ التسامح والمحبة، ويتم تنظيم المسابقة بالتعاون بين الساحة الرضوانية ومديرية أوقاف الأقصر ومنطقة الأقصر الأزهرية ومكاتب تحفيظ القران فى مراكز (البياضية – الزينية – الأقصر – الطود ).



وفى هذا الصدد يقول الشيخ أحمد أمين مسؤول المساجد بأوقاف الأقصر، أن فعاليات المسابقة تتضمن عدة مستويات تنافسية، حيث يتم تقييم المشاركين بناءً على جودة الحفظ وحسن التلاوة والتجويد، وتُختتم المسابقة بحفل كبير يُكرَّم فيه الفائزون، وتُوزَّع الجوائز وشهادات التقدير عليهم، تقديرًا لجهودهم فى حفظ كتاب الله.



وقد بدأت اليوم اللجنة المشكلة للمسابقة أعمالها باختبار الطلاب من أبناء مركز البياضية من قرى البغدادى والحبيل والروافعه ومدينة البياضية فى مقر الساحة الرضوانية، أما غداً فستقوم اللجنة بالانتقال إلى مكتب الأزهرى لتحفيظ القران الكريم، أما يوم الاثنين فسيتم انعقاد اللجنة بالزناقطه والثلاثاء والأربعاء بساحة العارف بالله الشيخ على إسماعيل بنجع المهيدات لاختبار أبناء مركز ومدينة الطود، ويوم الخميس بمركز الزينية بمسجد العارف بالله سيدى أحمد بن أدريس.



أما عن مجالات المسابقة وشروطها فهى تتضمن أربع مستويات الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا والثانى حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم والثالث حفظ نصف القرآن الكريم أما المستوى الرابع فهو فى حفظ ربع القرآن الكريم، ومن أهم شروط المسابقة لمن ألتحق بها فى الأعوام السابقة أن يقوم بالدخول فى مستوى أعلى من المستوى الذى تقدم به فى اخر مرة ألتحق بها بالمسابقة.