كنترولات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تشهد أعمال المراجعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

يتطلع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، لموعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث بدأت أعمال المراجعة النهائية، عقب الإنتهاء من أعمال الرصد، عقب بدء تصحيح أوراق الإجابة يوم الجمعة، 24 يناير الماضي وسيتم إعلان نتيجة، فور الإنتهاء من أعمال المراجعة.

وتشهد 3 قطاعات، أعمال المراجعة النهائية، عقب تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، وانتهاء الرصد، ليتم إعلان النتيجة في ظل توجيهات من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال التصحيح والرصد وأعمال المراجعات داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول )، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 66 ألف و200 طالب وطالبة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد حث مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهاً المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة.

كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.