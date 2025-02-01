فتح باب الترخيص لـ5 سيارات للعمل على خط سير "معبدى رمسيس" فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

فى ظل النهج الجديد الذى تسير عليه المحافظة بسرعة وضع الحلول الفورية والعاجلة للمطالب والمشاكل الجماهيرية التى يقوم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برصدها والتعرف عليها من المواطنين أثناء جولاته الميدانية بمختلف المدن والمراكز أو خلال اللقاءات الدورية بهم.

وفى بشرى سارة فقد قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فتح باب الترخيص ل 5 سيارات للعمل على خط سير معبدى رمسيس الثانى وقرية المستقبل بمدينة أبو سمبل السياحية ، وهو المطلب الذى تقدم به أهالى المدينة للمحافظ أثناء جولته الميدانية ولقاؤه بهم، موجهاً إلى أن يتم منح الترخيص للعمل بهذا الخط بالقرعة العلنية داخل ديوان عام المحافظة وبإشراف السكرتير العام المساعد، وطبقاً للشروط المعلن عنها سابقاً وللضوابط المنظمة من أجل تحقيق الشفافية الكاملة بين المتقدمين للحصول على الترخيص.

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف، أنه بناءاً على التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية سيد سعدى فقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن إحتياج أهالى المدينة ل 5 سيارات تعمل على خط سير داخلى المعبد / قرية المستقبل.

وأشارت إلي أنه يوجد بالفعل 5 سيارات مرخص لها بالعمل على هذا الخط ، ولكن العدد يعتبر غير كافى للعمل داخل مدينة أبو سمبل نظراً لطبيعة المدينة السياحية ، وفى ظل توافد الأفواج والزائرين عليها، ولذا فقد أصدر المحافظ تعليماته بفتح الباب لزيادة العدد بـ 5 سيارات إضافية لخدمة أهالى المدينة والمترددين عليها.