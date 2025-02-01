طلاب جامعة كفر الشيخ يعبرون عن دعمهم للقيادة السياسية ورفض تهجير الفلسطينيين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك طلاب جامعة كفر الشيخ في التعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين، ودعما لموقف القيادة السياسية الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن المشاركون تأييدهم لتصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأى شكل من الأشكال.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة بجميع منتسبيها تؤيد وتدعم ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى مشاركة وفود من طلبة الجامعة، جاءت لدعم موقف القيادة السياسية الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن جامعة كفر الشيخ بجميع منتسبيها تقف صفاً واحداً نحو دعم وتأييد جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين.