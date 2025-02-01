صحف بعد دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ: تمهد لحرب تجارية مدمرة

كتبت رباب فتحى

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين بدءًا من السبت، مما قد يمهد الطريق لحرب تجارية مدمرة بين الولايات المتحدة وثلاثة من أكبر شركائها التجاريين، كما هدد ترامب بمتابعة موجة أخرى من الرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الصحفيين، أن السلع المصدرة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%، بينما تواجه المنتجات من الصين رسومًا بنسبة 10%.

ولم تقدم الإدارة تفاصيل دقيقة عن الرسوم الجمركية، والتي قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنها ستبدأ في الأول من فبراير. وفي وقت لاحق، اقترح ترامب في المكتب البيضاوي أن النفط من كندا، التي تصدر ملايين البراميل من الخام يوميًا إلى الولايات المتحدة، سيواجه "على الأرجح" تعريفة أقل بنسبة 10% وأنه يتوقع أن تفرض إدارته رسومًا متعلقة بالنفط والغاز حوالي 18 فبراير.

وبينما أصر الرئيس على أنه لا يمكن لكندا والمكسيك والصين فعل أي شيء الآن لمنع التعريفات الجمركية، قيل إن المسئولين يكافحون لإيجاد مخرج. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، هناك العديد من المواقف قيد الدراسة في محاولة للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

ورفضت ليفيت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستؤجل تنفيذ التعريفات لمدة شهر باعتبارها "كاذبة"، مدعيًا أن "هذه التعريفات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت".

وتعهدت كندا بالرد برد "قوي ولكن معقول". كما وضعت المكسيك خططًا، لكنها رفضت تقديم تفاصيل. وقالت الصين إنها ستدافع "بحزم" عن مصالحها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تدرس أيضا فرض رسوم جمركية على الدواء والصلب والألمنيوم والنحاس ورقائق الكمبيوتر و"الأشياء المرتبطة بالرقائق". كما هدد الاتحاد الأوروبي، الذي زعم أنه عامل الولايات المتحدة "بشكل فظيع"، بإجراءات جوهرية.

وزعم الرئيس أن فرض الرسوم الجمركية على السلع من الخارج سيجمع مئات المليارات من الدولارات للحكومة الفيدرالية، في حين سيجبر البلدان - حتى اثنين من أقرب حلفاء أمريكا - على الرضوخ لمطالبه.