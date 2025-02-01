رجل الأعمال يكذب أفشة: "دفع فلوس علشان يحجز 5 وحدات سكنية ومافيش عربية"

كتب أحمد حسني

بعد أن قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم، ينشر "اليوم السابع" أقوال المتهم أمام النيابة.

س: كيف تم ضبطك؟

ج: كنت أركب سيارتي الخاصة عندما قامت الشركة بتتبعها وضبطتني.

س: لماذا تم ضبطك؟

ج: بسبب وجود أحكام قضائية ضدي.

س: ما طبيعة تلك القضايا؟

ج: هي قضايا مالية، وأصحابها يطالبون بمستحقاتهم.

س: ما نوع القضايا تحديدًا؟

ج: جميعها قضايا شيكات.

س: كم تبلغ المبالغ المستحقة عليك؟

ج: إجمالي المبالغ المطالب بها حاليًا يصل إلى حوالي 16 مليون جنيه.

س: ما صلتك بالمجني عليه محمد مجدي محمد مرسي؟

ج:يبقى صاحبي

س:ما قولك في أقوال المجني عليه بأنك تسلمت شيك بقيمة 13 مليون جنيه لاستيراد سيارة من الخارج؟

ج:الكلام ده محصلش أنا فعلا خدت منه شيك بالقيمة دي بس مش عشان اشتريله عربية.

س: وما موضوع ذلك الشيك؟

ج: أنا كنت خدت منه شيك بقيمة 13 مليون جنيه علشان كان حاجز معايا وحدات تجارية وإدارية.

س: ما مضمون الاتفاق مع المجني عليه؟

ج:الاتفاق بينا إنه هيشتري عندي في مشروع أنا شغال فيه عدد 5 وحدات تجارية، وسلمني الشيك كمقدم تعاقد وكنا لسه معملناش العقد.

س:ما القيمة الإجمالية لتلك الوحدات؟

ج: 35 مليون جنيه.

س:أين ذلك الشيك؟

ج: الشيك معايا، وأنا محبوس مش عارف أرد الشيك.