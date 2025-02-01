رئيس مدينة البياضية بالأقصر يوجه رؤساء القرى بسرعة إنهاء ملفات التصالح

الأقصر – أحمد مرعى

عقد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح للتواصل المباشر مع المواطنين والسعي الجاد إلي تحقيق مطالبهم وبحث شكواهم، وذلك بحضور مصطفى علي سكرتير عام المركز ورؤساء القرى وعدد من التنفيذيين، وذلك فى ضوء فتح قنوات التواصل مع المواطنين.

وتم خلال لقاء اليوم المفتوح، بحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين والاستجابة لها، وإحالة عدد من الطلبات إلي جهات الاختصاص، وشدد رئيس المركز على رؤساء القري برفع كفاءة منظومة العمل، بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بكل قرية، والتصدى بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تفقد رئيس المركز سوق اليوم الواحد بقرية المدامود بحري، للتأكد من تقديم خدماته للمواطنين على أكمل وجه.

وفى نفس السياق، أوضح أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية، أن الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري قامت بفك شدة خشبية بالدور الأرضي على مساحة 15 متر تقريباً بنجع جاد الكريم، بإشراف رئيس قرية المدامود بحري وسكرتير القرية ومسؤل القسم الفني بالقرية، حيث تم فك الشدة الخشبية في المهد وعلى نفقة المواطن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة الزينية، على إنه فى إطار رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية بكافة قرى المركز، حيث تم رفع كفاءة شارع طراد النيل بترميم الشارع بالأسفلت بداية من ميدان القنطرة بالزينية بحري، وحتى شارع غزالي، وتم الترميم من قبل مديرية الطرق بالأقصر.