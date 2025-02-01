رئيس جامعة سوهاج يطمئن على سير امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات "فصل الخريف" للعام الجامعي 2024 /2025، وقد رافقه بالجولة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صدقي حامد عميد الكلية، والدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية للدراسات العليا.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، أن إدارة الجامعة تتابع أولا بأول أعمال امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الوليدة فى عامها الدراسي الأول، والفريدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، والتى تعد إضافة قوية للجامعة لتخريجها كوادر متميزة فى العديد من التخصصات البينية التى تخدم المجتمع فى شتى المجالات، مضيفاً أنه تم التأكد من سير العملية الامتحانية فى أجواء من الاستقرار والهدوء، مع الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.

وذكر الدكتور صدقي حامد، أن امتحانات كلية الدراسات العليا يؤديها 89 طالب وطالبة من الدارسين بالدبلومات والماجستير والدكتوراه، موضحاً أن الامتحانات تستمر فى الفترة من 27 يناير وحتى 6 من فبراير 2025، وتم توزيع الطلاب داخل لجنتين بمجمع المدرجات بمقر الجامعة القديم.