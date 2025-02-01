رئيس جامعة جنوب الوادى يترأس وفد الجامعة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

قنا - صابر سعيد

ترأس الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد الجامعة المشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهاز الإداري الإداري، ووفد طلابي يضم 30 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأكد عكاوي، أن هذه المشاركة تأتي في إطار اطار حرص الجامعة على تنمية وعي الطلاب وتطوير قدراتهم وتعزيز القيم الانسانية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، حيث يتضمن المعرض ندوات ومحاضرات وورش عمل ومشاركة دولية واسعة حيث يشارك بالمعرض 80 دولة، و يتضمن 600 فاعلية ويشهد مشاركة 1345 دارا للنشر 6160 عارضا للإصدارات.

وأضاف الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن هناك اهتمام كبير من إدارة الجامعة بدعم المكتبات بكافة احتياجاتها من الكتب و الإصدارات المختلفة في كافة التخصصات ومشاركة مختلف عناصر المجتمع الجامعي بفعاليات المعرض