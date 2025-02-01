تقديم 27 ألف طلب لتقنين الأراضى بمحافظة البحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات الحكومية على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة .

وأضافت ان إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأراضى بلغ 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط، إلى جانب5,258 طلبًا قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضى.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.

مؤكده على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.

كما شددت محافظ البحيرة على استرداد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.