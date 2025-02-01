تعرف على روتين النظام الغذائى لأسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام

كتبت أمل علام

كيف تمكن أسطورة كرة القدم، الذي اعتزل منذ أكثر من عقد من الزمان، من الحفاظ على لياقته البدنية المذهلة؟ أحد التفسيرات هو نهج فريد لممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى النظام الغذائي يسمى "تناول الوجبات الخفيفة للياقة البدنية".

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن بيكهام يقوم بممارسة التمارين الرياضية طوال اليوم كجزء من روتينه الطبيعي.

وتشمل الأمثلة الذهاب إلى العمل بالدراجة، أو المشي مع الكلاب الخاصة بالعائلة، أو قص العشب، أو الذهاب في نزهة على الأقدام، أو العمل في الحديقة، يلتزم بيكهام بمجموعة متنوعة من التمارين الرياضية طوال الأسبوع، ويتناوب عادة بين التدريب المتقطع عالي الكثافة (HITT) والجري، لكن ممارسة التمارين الرياضية ليست سوى جزء واحد من الطريقة التي يحافظ بها النجم الكبير، الذي يقترب الآن من الخمسينيات من عمره، على لياقته البدنية.

النظام الغذائي لأسطورة لاعب كرة القدم ..

الفطار..

وبحسب التقارير المنشورة في موقع AugustMan ، فإن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق يبدأ يومه بعجة جبن غنية بالبروتين والكالسيوم.

الغداء..

بالنسبة للغداء، يختار الدجاج الخالي من الدهون إلى جانب الخضروات الورقية الخضراء مثل القرنبيط والسبانخ والبروكلي المطبوخة بزيت الزيتون.

وجبة العشاء..

تشبه إلى حد كبير وجبة الغداء - فهي تحتوي على بروتين خال من الدهون مثل الدواجن أو الأسماك مع الخضراوات الورقية، ويتناول أيضًا وجبات خفيفة من المكسرات، التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية، إلى جانب الزبادي وبعض مشروبات الطاقة العشبية.



ومع ذلك، لا يزال بيكهام يستمتع بتناول بعض الوجبات الخفيفة من حين لآخر، ويبدو أن وجبته المفضلة هي الفطائر.

بشكل عام، لا يزال نظامه الغذائي صحيًا للغاية، وهو يتجنب الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض، الذي يفتقر إلى الألياف، وكذلك الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.