تجديد حبس موظف بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء دخوله قرية البضائع.

البداية كانت بتمكن رجال أمن مطار القاهرة من ضبط شخص "موظف" أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية الضائع مستقلا سيارة خاصة، حيث عثر بحوزته داخل السيارة على مبلغ مالي ما يقرب من "5 ملايين جنيه"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد إدخالها إلى إحدى الطائرات المتجه إلى إحدى الدول الأجنبية للاتجار بها بين الجالية والعمالة المصرية هناك.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الضبط، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.