تجديد حبس المتهمين بطعن عامل لمعاتبته لهما على مضايقة شقيقته

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهمين بطعن عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لمعاتبته لهما على مضايقة شقيقته والاعتداء عليه بالضرب.

والقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بطعن عامل في الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الصف.



بإجراء التحريات تبين أن الضحية عاتب عاملين على معاكستهما شقيقته، فنشبت بينهم مشاجرة، انتهت بالاعتداء عليه، وإصابته بسلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.