براعم نادى جامعة حلوان يتألقون خلال الفوز على الأسواق الحرة بثنائية

محمد صبحى

حقق فريق براعم جامعة حلوان لكرة القدم (مواليد 2013) فوزًا مستحقًا على نظيره فريق الأسواق الحرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة المحلية للبراعم. وسجل هدفي اللقاء نجم الفريق إياد أحمد سعد، ليقود فريقه إلى فوز ثمين يعزز من مسيرته في البطولة.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، بأداء الفريق، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس اهتمام نادى جامعة حلوان بتنمية المواهب الرياضية، ودوره في دعم الأنشطة الرياضية كجزء من استراتيجية الجامعة لبناء جيل رياضي متميز، ونسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة لصقل مهارات أبنائنا ومواصلة تحقيق الإنجازات.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، عن سعادته بالنتيجة، مشيدًا بالجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول وأضاف

ان هذا الفوز يعكس روح الفريق والعمل الجماعي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة."

وتولى القيادة الفنية للفريق المدير الفني الكابتن محمد جمال، المدرب العام الكابتن عبدالرحمن نادي، حيث قدما مجهودًا كبيرًا في إعداد الفريق وتحقيق هذا الفوز المهم.

ويسعى فريق براعم نادى جامعة حلوان إلى تحقيق المزيد من الانتصارات والمنافسة بقوة على الألقاب، في إطار خطة النادي لاكتشاف المواهب وصقلها للوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم.