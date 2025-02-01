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بدء العد التنازلى لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

السبت، 01 فبراير 2025 05:12 م
بدء العد التنازلى لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح طلاب الإعدادية_ أرشيفية
مطروح – حسن مشالي

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تتواصل أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول، ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح التي بدأت يوم الأحد الماضي، ومن المقرر إعلان النتيجة قبل نهاية هذا الأسبوع وبدء الفصل الدراسي الثاني، فور اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يأتي ذلك بعد انتهاء جميع المدارس بالمحافظة، من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب مراحل النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) خلال الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم، أن المدارس الابتدائية والإعدادية، والثانوية العامة والثانوية الفنية، قد بدأت منذ يوم الأحد الماضي، إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل بمقر المدارس، تباعاً فور اعتمادها. 

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، قد انتهت يوم الخميس قبل الماضي، بمشاركة 12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.

 







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