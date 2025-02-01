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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: بيان مصرى وعربى مشترك يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين

السبت، 01 فبراير 2025 07:00 م
اليوم السابع: بيان مصرى وعربى مشترك يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: بيان مصرى وعربى مشترك يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين

 

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