الهيئة الإنجيلية تشارك في دار الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب: محمد الأحمدى

تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته لهذا العام، والذى يُعقد خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير، بمجموعة متنوعة من الإصدارات التى تغطى مجالات اللاهوت، والفكر، والتنمية المجتمعية، إلى جانب كتب الأطفال والمهارات الشخصية. وتأتى هذه المشاركة فى إطار دور الهيئة فى دعم مصادر المعرفة ونشر الفكر المستنير.

وأكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الهيئة تحرص على المشاركة فى هذا الحدث الثقافى المهم من خلال دار الثقافة، بهدف تقديم إصدارات تسهم فى بناء الوعى المجتمعى، وتسليط الضوء على قضايا معاصرة، وإبراز الدور الفاعل للكنيسة فى التنمية، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية فى دعم مصادر المعرفة وبناء الإنسان.

وأوضحت أمانى لطيف، مديرة دار الثقافة، أن إصدارات هذا العام تشمل مجموعة من الكتب المتميزة، مثل "إسرائيل الله: الماضى والحاضر والمستقبل" للدكتور بالمر روبرتسون، و*"شهادات حية"* للكاتب حسنى ميلاد، الذى يوثق شهادات شخصيات بارزة من مختلف الخلفيات السياسية والدينية والاجتماعية، و*"الحياة المنطلقة نحو الهدف: تأملات للأطفال"** للكاتب ريك وارين، و"أنواع الإدمانات" الذى يقدم دليلًا شاملًا حول التعرف على أنواع الإدمان المختلفة وطرق التعافى منها، بالإضافة إلى "التفسير العربى المعاصر"، الذى حقق أعلى المبيعات هذا العام.