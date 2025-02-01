الناتو والمفوضية الأوروبية يناقشان تعزيز الاستعداد الدفاعى وحماية المصالح المشتركة

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سلط الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، الضوء على أهمية التعاون المتزايد بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال مشاركة روته، الجمعة، في اجتماع هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي الذي استضافته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بلجيكا، بحسب بيان نشره حلف الناتو.

وركزت المناقشات، خلال الاجتماع، على تعزيز الاستعداد الدفاعي وزيادة الإنتاج الدفاعي، ومواءمة الأولويات الاستراتيجية بين المنظمتين.

وأكد روته أنه مع تصاعد التهديدات الأمنية على مستوى العالم، سيكون من المهم للغاية تسخير القوة الجماعية لكل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لحماية القيم والمصالح المشتركة. وأعرب الأمين العام لحلف الناتو عن تفاؤله بشأن الاستمرار في البناء على الأساس الجيد الذي أنشأه الجانبان بالفعل.

يأتي هذا الاجتماع مع هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي في أعقاب سلسلة من المشاركات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو ونائبه مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنهم أعضاء البرلمان الأوروبي للعمل معا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من نقاط القوة لكلا الكتلتين.