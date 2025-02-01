المديريات التعليمية تعلن جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب ـ محمود طه حسين

تعلن المديريات التعليمية والإدارات جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجارى حيث تنتهى المديريات من إعلان النتائج للطلاب بشكل رسمى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل، كما تفتح الإدارات التعليمية والمديريات باب التظلم من النتائج للطلاب لمن يرغب فى تقديم تظلمات على درجاته فى المواد الدراسية الأساسية وخاصة لطلبة الشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه رسميا يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2025 يوم 8 فبراير بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 6 فبراير 2025.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر أبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.