اليوم السابع
Ads
السبت، 01 فبراير 2025 09:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصليب الأحمر يتسلم أحد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة

السبت، 01 فبراير 2025 08:42 ص
الصليب الأحمر يتسلم أحد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة المحتجز الإسرائيلي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم الصليب الأحمر أحد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، سمحت إسرائيل بعودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال القطاع، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي أنهى 15 شهرًا من العدوان الوحشي على القطاع.

وجاءت عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق، وبحث ملف إعادة الإعمار.







مشاركة

اسرائيل

اخبار اسرائيل

المحتجز الاسرائيلي

غزة

قطاع غزة

اخبار غزة

الصليب الاحمر

حماس

حركة حماس

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة