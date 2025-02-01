اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجبهة الوطنية الفلسطينية تشيد بموقف مصر الرافض للتهجير القسري الفلسطينيين

السبت، 01 فبراير 2025 12:06 م
الجبهة الوطنية الفلسطينية تشيد بموقف مصر الرافض للتهجير القسري الفلسطينيين الحشود في رفح
ا ش ا

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أشادت نائب الأمين العام للجبهة الوطنية الفلسطينية ماجدة المصري بالموقف المصري الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية وخاصة مسألة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من اراضيه في قطاع غزة .


وقالت المصري ، في اتصال هاتفي لقناة " النيل للاخبار " ،إن الموقف المصري الرسمي والشعبي سيعمل على ردع من يفكر في تهجير الفلسطينيين من غزة ، كما أنه بحاجة إلى دعم قوي من الأمم المتحدة ، مشيدة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار التي عقد برعاية مصر وقطر وفي مقدمتهم تحرير الأسرى الفلسطينيين .


وأضافت نائب الأمين العام للجبهة الوطنية الفلسطينية أنه يتعين على الدول العربية الاسلامية اتخاذ موقف قوي حاسم وواضح وباجماع برفض التهجير القسري وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص التهجير، مؤكدة أن الموقف المصري والاردني الرافض للتهجير واضح وصريح .







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