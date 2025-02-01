افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة إسنا لخدمة أهالى جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء اليوم السبت، افتتاح سوق اليوم الواحد السابع لخدمة أهالى قرى ونجوع إسنا، وذلك هدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وفي إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتعميم أسواق اليوم الواحد في محافظة الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن سوق اليوم الواحد بمدينة إسنا شهد في افتتاحه اليوم إقبالاً كثيفاً من المواطنين، حيث يوفر كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية، مثل الزيت، والسكر، السمن، والمكرونة، والأرز، والألبان، والجبن بأنواعها، والبقوليات، والخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى %30.

وعقب افتتاح السوق لخدمة أهالى إسنا، قام وكيل الوزارة ورئيس مدينة إسنا، بجولة داخل السوق الذي يخدم الأهالي ويوفر سلع مخفضة تصل لـ30% تخفيضات بلقاء كبار التجار ومجموعة من المواطنين للإجابة على استفساراتهم بما يخص المنظومة التموينية وغيرها، حيث أكد وكيل التموين على أن الفترة المقبلة سوف تشهد فتح المزيد من أسواق اليوم الواحد بجانب معارض أهلاً رمضان قبل دخول الشهر الكريم، بجانب وجود ركن ثابت داخل السلاسل التجارية للسلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى أن هذه هي المرة الأولى فى مدينة ومركز إسنا والسابعة من نوعها التي يتم فيها تنظيم أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، موضحاً أنه سيتم تعميم المبادرة تدريجياً على لقرى المركز لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، كما شدد على أن جميع الأجهزة المحلية والرقابية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وتقديمها بأسعار مخفضة لكي تلبي احتياجات المواطنين.



افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة إسنا



توفير السلع المخفضة فى سوق اليوم الواحد بإسنا



توفير خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة فى سوق اليوم الواحد بإسنا



جانب من تجهيز سوق اليوم الواحد بمدينة إسنا