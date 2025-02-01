استشهاد طفل فلسطينى وإصابة مواطنين اثنين فى قصف إسرائيلى على جنين

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استشهد طفل فلسطينى وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحى الشرقى من مدينة جنين بالضفة الغربية.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمها نقلت شهيدا (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف فى الحى الشرقى من مدينة جنين.



وأشارت "وفا" إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدى فى الحى الشرقى من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد طفل لم تعرف هويته بعد، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الأسرى المحررين ضمن الدفعة الرابعة من اتفاقية وقف إطلاق النار، واعتدوا على صحفى بالضرب فى مدينة الخليل.



ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير المحرر عماد أبو رموز فى منطقة الحرس بمدينة الخليل، تزامنا مع الإفراج عنه، ومنزل الأسير المحرر صدقى الزرو، فيما هددت عائلات الأسرى بإعادة اعتقال أبنائهم، وطالبتهم بعدم رفع الرايات والشعارات" .

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى على الصحفى مصعب شاور أثناء تغطيته مداهمة منزل عائلة أبو رموز، مما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على إثرها لمستشفى عالية الحكومي، كما اقتحمت ساحة مستشفى الأهلى بمدينة الخليل، وتمركزت على مداخله، قبل أن تنسحب دون اندلاع مواجهات.



وفى بيت لحم، أصيب راعى أغنام واعتقل اثنان آخران، مساء اليوم، خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى على بلدة نحالين غرب بيت لحم.



وقال رئيس مجلس بلدى نحالين، جمال نجاحرة، لـ (وفا)، إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجمت عددا من رعاة الأغنام أثناء رعيهم فى منطقة "عين فارس" غرب البلدة، وانهالوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عبد الرحمن محمد شكارنة بجروح فى جسده نُقل إلى أحد المستشفيات فى بيت لحم.



وأضاف نجاحرة أن مواجهات اندلعت فى المكان مع قوات الاحتلال عقب هجوم المستوطنين، أطلقت خلالها الرصاص الحى وقنابل الغاز السام والصوت، دون الإبلاغ عن إصابات، فيما تم اعتقال محمود عماد دار غياظة، وغانم محمد شكارنة.



وفى نابلس، أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، بالرصاص الحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطينى بأن شابا (30 عاما)، أصيب بالرصاص الحى فى منطقة البطن، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مداهمتها منازل الأسرى المحررين شحادة الجياوي، وعلى فرج الله، وفتشتهما وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات فى بلدة إذنا غرب الخليل.



وفى القدس، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن أحمد أبو طير على هدم منزله ذاتيا فى قرية أم طوبا، بحجة البناء دون ترخيص.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات كفر مالك، والمزرعة الشرقية، وأبو فلاح، وترمسعيا شرق وشمال شرق رام الله، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.