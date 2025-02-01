اليوم السابع
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ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ47487 والمصابين لـ111588

السبت، 01 فبراير 2025 03:47 م
ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ47487 والمصابين لـ111588 شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,487، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,588، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 27 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 24 شهيدا انتُشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بجروحهما، وشهيد جديد، كما وصلت 8 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.







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