إنشاء أول مدرسة للعلوم والتكنولوجيا بالبحيرة بتكلفة 150 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من جميع المشروعات التعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أن المحافظة تشهد خطوات مهمة لتعزيز التعليم ودعمه بمشروعات تنموية مبتكرة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه جارى العمل للانتهاء من إنشاء مدرسة المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور بتكلفة إجمالية تتجاوز 150 مليون جنيه، والتى من المتوقع الانتهاء من اعمالها في نوفمبر المقبل.

وأوضحت محافظ البحيرة أن إنشاء مدرسة التكنولوجيا، تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المدارس على مستوى المحافظة،مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ويوفر فرص تعليمية متميزة للطلاب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، التي تعتبر أحد محاور التطوير في مصر.

يذكر أن قطاع الأبنية التعليمية بالبحيرة ، يشهد تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تتجاوز 248 مليون جنيه، والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال هذا العام.