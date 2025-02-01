إقامة السوق الواحد في كفر الشيخ بـ 3 مراكز بتخفيضات تصل لـ 35%.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت 3 مراكز سوق اليوم الواحد، اليوم السبت،" الأول من فبراير 2025، وجرى توفير كافة السلع الغذائية لتوفير للسلع الغذائية والاستهلاكية والأدوات المنزلية التعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، وتستعد المحافظة لإقامة 14 معرضاً أهلا رمضان بمدن ومراكز المحافظة، وسيتم افتتاحهم يوم الإثنين المقبل.

أكَّد اللوا الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أن أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتعدى 35% على المواد الغذائية والاستهلاكية، وياميش رمضان مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأوضح أن السوق يقدم منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن الأسواق والمعارض تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتها الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.



توفير السعر بأسعار مخفضة



توفير ياميش رمضان



توفير اللحوم بأسعار مخفضة