اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

السبت، 01 فبراير 2025 03:26 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية حادث تصادم
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام محطة وقود بطريق أبو الأخضر - العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام محطة وقود بطريق أبو الأخضر - العصلوجي بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 







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