أخبار مصر.. الطقس غدا الأحد.. شبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أنشطة الرئيس السيسى خلال النصف الثانى من شهر يناير.. فيديو
استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النصف الأول من شهر يناير عام 2025، وبالتحديد خلال الفترة من 15 يناير إلى 31 يناير 2025، حيث شهد الرئيس السيسي العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة والزيارات والاجتماعات.
مدبولى: الحكومة تعمل على تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين
بدأ ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى " بهية" بمدينة الشيخ زايد.
بيان مصرى وعربى مشترك يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
مدبولى يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير 2025
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وزير الإسكان: غدا بدء تسليم قطع أراضى توفيق الأوضاع بعدة مجاورات فى الشروق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة الشروق سيبدأ في تسليم قطع أراضى توفيق الأوضاع بعدد من المجاورات بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 2/2/2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/2/2025، وفي مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات.. تعرف على التفاصيل
تواصل وزارة العمل، الإعلان عن فرص عمل للشباب المصري بسوق العمل الخارجى، حيث أعلنت عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.
قصر العينى يوافق على إنشاء عيادة Stoma Care لدعم مرضى تعديل مسار "الإخراج"
الصحة العالمية: توفير لقاحات وعلاجات مرشحة لمواجهة تفشي إيبولا السودان في أوغندا
عززت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على الفور دعمهم لاستجابة الحكومة الأوغندية لتفشي مرض إيبولا السودان (SVD، جزء من عائلة الإيبولا)، بما فى ذلك من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح مرشح وعلاجات مرشحة. وقد وصلت أول 2160 جرعة من اللقاح المرشح والعلاجات بالفعل إلى كامبالا، أوغندا، حيث تم تخزينها مسبقًا كجزء من الاستعداد لتفشي المرض.
فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول بالجيزة غدًا ولمدة 15 يومًا
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا، غدًا الأحد الموافق 2 فبراير ولمدة 15 يومًا.
ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ47487 والمصابين لـ111588
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,487، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
الطقس غدا الأحد 2 فبراير 2025.. شبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 2 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.