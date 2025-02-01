أخبار مصر.. الطقس غدا الأحد.. شبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النصف الأول من شهر يناير عام 2025، وبالتحديد خلال الفترة من 15 يناير إلى 31 يناير 2025، حيث شهد الرئيس السيسي العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة والزيارات والاجتماعات.

مدبولى: الحكومة تعمل على تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين

بدأ ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى " بهية" بمدينة الشيخ زايد.

بيان مصرى وعربى مشترك يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.

مدبولى يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير 2025