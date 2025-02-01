أخبار مصر.. أنشطة الرئيس السيسى خلال النصف الثانى من شهر يناير

استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النصف الأول من شهر يناير عام 2025، وبالتحديد خلال الفترة من 15 يناير إلى 31 يناير 2025، حيث شهد الرئيس السيسي العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة والزيارات والاجتماعات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

معبر رفح يستعد لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن معبر رفح يستعد بعد قليل لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

وزير الإسكان: غدا بدء تسليم قطع أراضى توفيق الأوضاع بعدة مجاورات فى الشروق