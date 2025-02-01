"أثار" عملها بالأثار لم ينسها عشقها للزهور والنباتات: كانت حلمى منذ الطفولة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

على الرغم من عملها كمفتشة بالأثار إلا أن عشقها للأزهار والورود دفعها لفتح مشروع عمرها لتبدع فيه وتنتج أنواع جديدة مهجنة تلقى إعجاب وقبول الجميع لتتوسع في هذا المشروع، فهي كانت تعشق الزراعة منذ نعومة أظافرها، وكانت تتمني الالتحاق بكلية الزراعة، إلا أنه لم يتحقق والتحقت بكلية الأثار ومن بعدها بدأت العمل في منطقة أثار القليوبية لتؤجل تنفيذ مشروعها عدة سنوات، إلا أنها عادت وبدأت في تنفيذ مشروعها الذي يبتعد تماما كل البعد عن عملها.

أثار دياب.. مفتشة آثار بمنطقة القليوبية كشفت تفاصيل عشقها للنبات والزهور الطبيعية، أنها منذ نعومة أظافرها كانت تعشق النبات وزهور الزينة والزهور الطبيعية وكانت تتمنى الالتحاق بكلية الزراعة للتعمق أكثر في تلك الزراعة، لكنها التحقت بكلية الآثار وتخرجت منها وعملت كمفتشة أثار، لكن راودها حلمها من جديد فبدأت في تنفيذ مشتل للزهور والنباتات منذ حوالي 7 سنوات، وبدأت في التوسعة لتصل إلى 3 فروع للمشتل.

وتابعت "أثار"، أن الطاقم معها بالمشاتل هو طاقم مكون البنات فقط، زرعت فيهم حب الزهور والنباتات، حيث بدأت في زراعة الزهور والنباتات بمنزلها سواء نباتات ظل أو غيرها، لدرجة وصلت بها أنه أصبح لا يوجد مكان بدون نباتات أو زهور، فبدأت في التوسع والانتقال بمشروعها لعمل مشتل لزراعة النباتات والزهور، وذلك بعد تشجيع المحيطين بها بضرورة التوسع.

وأوضحت، أنها على الرغم من عدم دراستها للزراعة أو أنواع الزهور إلا أن التجربة ودراسة كورسات في زراعة النباتات والزهور شجعها على التوسع واكتساب خبرات في تلك النوعية من الزراعة، والعمل على ترشيح أنواع النباتات والزهور حسب طبيعة المناخ الخاص بالزبون، خاصة وأن الزهور تتكيف مع الطقس المحيط بها خلال يومين على الحد الأكبر، ولابد من تثبيت مكان الزرع حتي لا تتعرض للتلف.

وأشارت، إلى أنها حرصت أيضا على منح الدورات التدريبية للسيدات حول زراعة الورود والنباتات بكافة أنواعها، تحت عنوان "يوم زراعي"، أما بالنسبة لأنواع الصبار في مصر فأوضحت أنه يوجد أكثر من 5000 نوع للصبار داخل مصر ما بين صبار ظل وصبار شمس وشوكيات وعصاريات، وأيضا أنواع صبار تنتج ورود، كما أنها حرصت على إيضاح كافة مراحل الرعاية للنباتات عند تقديمها للعملاء حفاظا عليها لتزيد أعمارها.

واشتطرد، أنها على الرغم من حبها لنباتات الزينة والزهور، غلا أنها قامت بتنظيم عدة دورات للسيدات لتعليمهم أيضا لزراعة الخضراوات داخل المنازل من خلال استغلال المساحات الصغيرة سواء بالمنازل أو أعلى أسطح المنازل لتوفير خضراوات أورجانيك للأسر وتحقيق أكبر استفادة وتوفير منها.



أثار دياب صاحبة الفكرة



الألون الزاهية للزهور



الزهور بالمشتل



الصبارات



المشتل



ألوان جذابة للزهور



أنواع الزهور بالمشتل



جمال الزهور



نبات الشيح طارد الزواحف



نباتات الزينة