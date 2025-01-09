1217 منشأة غذائية تحت المراقبة وإعدام 39 طنا من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

كشفت بيانات صحة شمال سيناء عن الإنجازات التي تحققت في مجال مراقبة الأغذية خلال العام 2024، وتمثلت في تحقيق المراقبة لعدد 1217 منشأة غذائية و إعدام 39 طن من الأغذية غير الصالحة.

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن هذه الإنجازات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة في المحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، مدير عام الطب الوقائي، أن العمل المستمر في مجال مراقبة الأغذية أسهم في تقليل انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وتعزيز صحة المجتمع.

وأضاف أنه تم المرور على 1217 منشأة غذائية بشكل دوري، كما تم فحص 662 عينة غذائية لضمان جودتها وسلامتها.

وفي سياق متصل، أكد محمد توفيق، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، أنه تم تحرير 750 محضراً للمنشآت الغذائية المخالفة خلال العام 2024. وأشار توفيق إلى أن الجهود شملت تحرير 34 محضر ضبط بناءً على قرارات نيابة، بالإضافة إلى 11 محضراً لشاش اللحوم ومحلات الجزارة، و1 محضر امتناع عن الامتثال للقوانين الصحية.

كما أفاد توفيق أنه تم إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم التخلص من 3719 لتر من العصائر والزيوت والمشروبات والمياه، و39 طنًا و407 كيلوغرامات من الأغذية المتنوعة، كما تم إغلاق محل واحد جراء المخالفات، وسحب 270 عينة غذائية عالية الخطورة لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

واختتم توفيق بالإشارة إلى أن نتائج عينات 72 عينة غذائية كانت غير مطابقة للمعايير الصحية، وهو ما يعكس أهمية المراقبة الدقيقة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة أفراد المجتمع.