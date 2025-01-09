وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يشهد اختبارات المتقدمين لفتح كتاب

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس 2025/1/9م، اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف لليوم الخامس على التوالي، بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، حيث عقدت فعاليات الاختبارات بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور كل من: الشيخ محمود أمين، مسئول شئون القرآن بالمديرية.

وأشاد الدكتور محمود الشيمي بما رآه من إقبال الممتحنين وانضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج الأوقاف الوسطي؛ لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.

وكان قام وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بمرور مفاجئ على المساجد وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛ حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.

كما أكد ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها، وكذلك إزالة كل ما يسىء إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لابد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.