وكيل صحة سوهاج يجتمع مع مديرى الإدارات لمناقشة مؤشرات الأداء

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مساء اليوم الخميس، اجتماع بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور النمر المحمدين مدير عام الطب الوقائي وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية مع مديري الإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة ومسئولي العلاج الحر بتلك الإدارات، وذلك لمناقشة مؤشرات أداء تلك الإدارات وسبل آليات تنشيطها وتكثيف الخدمات الصحية المقدمة من خلالها، وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تهتم بالصحة العامة للمواطنين.

وشدد دويدار على بذل مزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للخدمات الصحية وإزالة المعوقات أمام حصولهم عليها، موجهاً أيضاً بالاهتمام بخدمات التوعوية و التثقيف الصحي لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ولابد من بلورة هذا الاهتمام والدعم في جودة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وخلال كلمة وجهها "دويدار" لمسئولي العلاج الحر حسهم على المتابعه المستمره حثهم فيها على المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة بالمنشأت الخاصة ومطابقتها للمعايير و الاشتراطات وان تكون خدمه طبيه أمنه مقدمة للمواطنين وخلال الإجتماع أجري " دويدار" نقاشاً فعالاً حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وأهميته في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية بما يتفق مع المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة.

ووجه دويدار بعقد ندوات توعية وجلسات حواريه لشباب الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية للوقوف على مقترحاتهم وتلبية مطالبهم والوقوف على ما يدور بوجدانهم من تخوفات وما يطمئنهم فيما يخص مقترح القانون بما يضمن حقوق جميع الأطراف من مقدمي الخدمة الطبية ومتلقي الخدمة على حد سواء ويتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة التي يطمح لها الجميع في ظل الجمهورية الجديدة والارتقاء بالقيم الحقوقية والإنسانية للمواطنين.