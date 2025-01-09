وزير خارجية الأردن يشيد بمواقف بلجيكا الداعمة لوقف إطلاق النار فى غزة

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ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مواقف بلجيكا الداعمة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أهمية التعاون القائم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، خلال مباحثات موسعة أجراها الصفدي الأربعاء، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين تناولت العلاقات الثنائية بين المملكتين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ وحدته وتماسكه واستقلاله وسيادته وتخلصه من الإرهاب وتلبي طموحات شعبه وتحفظ حقوق جميع مكوناته.

بدوره، أكد "كوينتين" مركزية دور الأردن في جهود إنهاء الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على إدامة عملية التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.