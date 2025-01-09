وزير الدفاع الأمريكي: بوتين لم يحقق أهدافه في أوكرانيا وغرق في الحرب

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أيا من أهدافه في أوكرانيا وغرق في مستنقع الحرب.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم حزمة أخرى كبيرة من الأسلحة والمعدات المطلوبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح بلينكن أن المساعدات تشمل صواريخ وذخائر تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وتعد الحزمة هي آخر حزمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والذي من المقرر أن يترك السلطة في 20 يناير الجاري، بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب