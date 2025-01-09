اليوم السابع
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الخميس، 09 يناير 2025 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الألمانى: سنسلم أوكرانيا 50 صاروخا و6 أنظمة صاروخية في 2025

الخميس، 09 يناير 2025 05:00 م
وزير الدفاع الألمانى: سنسلم أوكرانيا 50 صاروخا و6 أنظمة صاروخية في 2025 وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ستسلم أوكرانيا نحو 50 صاروخا موجها و6 أنظمة صاروخية في عام 2025.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم حزمة أخرى كبيرة من الأسلحة والمعدات المطلوبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح بلينكن أن المساعدات تشمل صواريخ وذخائر تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وتعد الحزمة هي آخر حزمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والذي من المقرر أن يترك السلطة في 20 يناير الجاري، بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب







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