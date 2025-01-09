وزير الدفاع الألمانى: سنسلم أوكرانيا 50 صاروخا و6 أنظمة صاروخية في 2025

وكالات

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ستسلم أوكرانيا نحو 50 صاروخا موجها و6 أنظمة صاروخية في عام 2025.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم حزمة أخرى كبيرة من الأسلحة والمعدات المطلوبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح بلينكن أن المساعدات تشمل صواريخ وذخائر تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وتعد الحزمة هي آخر حزمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والذي من المقرر أن يترك السلطة في 20 يناير الجاري، بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب