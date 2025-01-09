وزير الداخلية العراقى يؤكد أهمية تضافر الجهود الأمنية العربية لمواجهة التحديات

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أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمرى أهمية تضافر الجهود الأمنية العربية لمواجهة التحديات، داعيًا إلى تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة.

وذكر بيان للوزارة -أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال استقباله، الأربعاء الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، حيث بحثا جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، بالإضافة إلى مناقشة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

من جانبه، أشاد كومان بالمؤسسة الأمنية العراقية وما حققته من تطور كبير في إمكانياتها.