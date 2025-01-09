وزير الخارجية الأردنى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى التطورات الإقليمية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدى، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ⁦‪‬⁩سبل تعزيز العلاقات بين الأرْدُنّ والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية -في بيان الأربعاء- أن الصفدي عقد اجتماعًا أيضا، مع المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدُّوَليّ زينة طوقان، لبحث علاقات الشراكة الراسخة بين الأُرْدُنّ والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

وبدأ الصفدي، أمس الأربعاء زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أوروبيين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ولتعزيز العلاقات بين الأرْدُنّ والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.