اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يناير 2025 05:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأردنى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى التطورات الإقليمية

الخميس، 09 يناير 2025 04:00 ص
وزير الخارجية الأردنى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى التطورات الإقليمية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدى، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ⁦‪‬⁩سبل تعزيز العلاقات بين الأرْدُنّ والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية -في بيان الأربعاء- أن الصفدي عقد اجتماعًا أيضا، مع المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدُّوَليّ زينة طوقان، لبحث علاقات الشراكة الراسخة بين الأُرْدُنّ والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

وبدأ الصفدي، أمس الأربعاء زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أوروبيين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ولتعزيز العلاقات بين الأرْدُنّ والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.







مشاركة

الأردن

الاتحاد الأوروبى

الأردن والاتحاد الأوروبى

أيمن الصفدي

المجلس الاوروبى






الرجوع الى أعلى الصفحة