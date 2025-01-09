نصف مليون تحرك جوي ما بين هبوط وإقلاع وعبور للمجال الجوي المصري خلال 2024

كتبت رحاب نبيل

قدمت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، خلال عام 2024 خدمات تأمين سلامة الحركة الجوية إلى ما يزيد عن نصف مليون تحرك جوي ما بين هبوط وإقلاع وعبور للمجال الجوي المصري.

وشهد عام 2024 نمو في معدلات الحركة الجوية يعادل حوالي 14% عن عام 2023 حيث تم استيعاب الحركة الجوية العابرة للمجال الجوي المصري المتزايدة بكثافات ضخمة جدا لم يسبق لها مثيل في المجال الجوي المصري بسبب تداعيات الاحداث الحالية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك بتوجيه وتوزيع الحركة الجوية على مختلف قطاعات المجال الجوي المصري بالتنسيق المستمر مع المجالات الجوية لدول الجوار (السعودية – قبرص – اليونان) ومع اليوروكنترول.



المشاريع الرئيسية التي تم الإنتهاء منها (أو جاري تنفيذها) :

تعزيز استمرارية النظم الرادارية بالجهود الذاتية لتأمين الحركة الأرضية، لحين إتمام عمليات التطوير، وهو ما يعكس الأداء الفني للشركة وما له من مردود إيجابي على المال العام.

صيانة واتمام الفحص الجوي لعدد (19) نظام VOR/DME للطرق الجوية وعدد (18) نظام هبوط الي ILS/DME بالمطارات المصرية،، وتتلخص الجهود المبذولة لتأمين اٍطالة مدة العمرالتشغيلي للرادارات، والأنظمة الملاحية لضمان كفاءة الاداء، وزيادة العمر الافتراضي للمنظومات الملاحية والرادارية ونظم الإتصالات.

مشروع تركيب وتشغيل عدد 22 رادار ثلاثي الأبعاد لخدمة المجال الجوي المصري، وتركيب وتشغيل لينك ميكروويف لربط مركز الملاحة الجوية بالقاهرة و مركز (33).

بدء أعمال التركيبات الخاصة بمشروع تحديث أنظمة الخرائط الملاحية وذلك فى غرفة الأجهزة بمركز الملاحة، وايضا إستكمال أعمال تجديد وإحلال نظام شبكة الإتصالات الجوية.

والتعاقد على أنظمة الاتصالات (VCCS / VHF / VRS) ضمن مشروع إحلال وتطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية لكل من (مراقبة المنطقة – البرج والاقتراب (برج 2و3) – مبنى الطوارئ البديل لمراقبة المنطقة بالقطامية)، بالإضافة إلى

قرب الانتهاء من رفع كفاءة برج المراقبة الجوية (2) ليكون بديلا لإدارة الحركة الجوية أثناء تطوير مراقبة المنطقة والبرج والإقتراب بمطار القاهرة الدولي.

وتهتم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية بما له مردود ايجابي على مستوى تنفيذ انشطة الشركة بما يتوافق المحددات المحلية والدولية ، والتي تتضمن ما يلي:

المشاركة الفعالة في اجتماعات المكتب الإقليمي للإيكاو ووضع مخطط تدريبي لتأهيل كافة المطارات الدولية على الملاحة القائمة على الأداء (PBN) خلال عام 2024.

إعداد دراسة تحليلية عن مقترحات تحسينات شبكة الطرق الجوية المصرية والعوائد المتوقعة من هذه التحسينات.

وفيما يخص تدريب وتاًهيل لكوادر الفنية والتشغيلية تتضمن ما يلي:

تنفيذ عدد (62) دورة وفرقة تدريبية لعدد (451) بقطاع المراقبة الجوية.

تنفيذ ثلاث دورات تدريبية للأشقاء من دولة اليمن بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

تنفيد عدد (12) دورة تدريبية لقطاع معلومات الطيران لإجمالي (106) .

تنفيذ (20) دورة تديبية لمهندسي قطاع هندسة النظم الملاحية والتشغيل والصيانة لعدد (111) مهندس وفني.

التدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة لعدد)151( طالب من كليات الهندسة (تخصص الاتصالات والحاسبات).



تنفيذ عدد (5) دورات تأهيلية لعدد (79) ضابط اتصالات بالإدارة العامة للاتصالات اللاسلكية.