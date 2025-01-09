مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 9-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 52: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 م

موعد صلاة العصر 2:54 م

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:16 صموعد صلاة الظهر 11:57 صموعد صلاة العصر 2:47 مموعد صلاة المغرب 5:07 مموعد صلاة العشاء 6:29 م

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 2:44 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 55: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م