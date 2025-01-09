مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 9-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 52: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 م
موعد صلاة العصر 2:54 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:36 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 2:47 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 2:44 م
وقت صلاة المغرب 5:05 م
وقت صلاة العشاء 6:24 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 55: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م