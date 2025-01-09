معاشات الأطباء.. تعرف على موعد صرف دفعة معاش يناير لأعضاء اتحاد المهن الطبية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه من المقرر أن يتم صرف معاشات المستحقين من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، بقيمة 1500 جنيه للعضو، وذلك التزاما بقرار مجلس الاتحاد نوفمبر الماضى، والذى أقر صرف معاش الأعضاء وأسرهم شهرياً اعتباراً من يناير 2025، بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر.

وأوضح القاضي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وأسرهم، قد بلغ 123 ألفا و764 مستحقا، بقيمة إجمالية حوالى 185 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى ضرورة أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين لضمان استمرارية صرف المعاش.

وأضاف أن الاتحاد يصرف معاشاً لأعضاء النقابات الأربعة، عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية"، بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.



