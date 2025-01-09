مسؤول أممى: الأغذية العالمى يكمل توزيع مساعدات غذائية جنوب الخرطوم

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دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف السودانية إلى القيام بواجباتها وفق القانون الدولي؛ من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.. وقال:"إن برنامج الأغذية العالمي يكمل توزيع مساعدات غذائية جنوب العاصمة السودانية (الخرطوم) رغم التحديات الأمنية والمخاطر الكبيرة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن برنامج الأغذية العالمي يسعى للوصول إلى جميع أنحاء الخرطوم، مُستفيدا من فترات الهدوء المؤقتة في القتال لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى دعم البرنامج لمبادرات مجتمعية لتقديم وجبات يومية ساخنة في محلية جبل أولياء، التي شهدت معارك عنيفة خلال النزاع.

وأشار إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 ديسمبر الماضي، واستهدفت أكثر من 70 ألف رجل وامرأة وطفل في منطقتي مايو والإنجاز، اللتين تصنفان بأنهما مناطق "معرضة لخطر المجاعة".

وفي تطور وصف بانه إنجاز كبير، وصلت إلى الخرطوم في 25 ديسمبر قافلة بقيادة برنامج الأغذية العالمي مكونة من 28 شاحنة، وهي أكبر قافلة تصل إلى العاصمة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، وشملت القافلة مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي وإمدادات من منظمة اليونيسف ودعما لمنظمات شريكة أخرى.