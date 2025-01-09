محافظ المنوفية: إنهاء تجهيز ألف و585 مدرسة لاستقبال 788 ألف طالبا بصوف النقل

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية نصف العام يناير 2025، والتي ستنطلق 11 يناير الجاري، مشددا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

من جانبه اوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز 965 مدرسة لاستقبال 589 ألف و477 طالباً بصفوف المرحلة الابتدائية، و تجهيز 620 مدرسة لاستقبال 199 ألف و287 طالباً بالصفين الاول والثاني الاعدادي بنطاق المحافظة، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط، مؤكداً على أنه تم التنبيه على مديري الادارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء عمل الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدأ أعمال اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.



