اليوم السابع
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الخميس، 09 يناير 2025 07:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ القليوبية يصدر قرار بنقل نائب رئيس مدينة الخانكة ويعدل تكليفه بكفر شكر

الخميس، 09 يناير 2025 05:14 م
محافظ القليوبية يصدر قرار بنقل نائب رئيس مدينة الخانكة ويعدل تكليفه بكفر شكر أيمن عطية محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارا بنقل وتعديل تكليف كل من الآتي أسماؤهم:

- إلغاء تكليف ناصر سيد عبد اللطيف من العمل، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، ينقل بالوحدة المحلية لمركز كفر شكر لوظيفة تتناسب مع المستوي الوظيفي المسكن عليه.

- تعديل تكليف إبراهيم سعيد السيد من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز الخانكة.

وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، حيث يأتى ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، وأنه يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلي معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية.







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