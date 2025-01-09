محافظ الأقصر يعلن خطة استثمارية لتنوع مصادر الدخل بجانب السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها رفع كفاءة القطاع السياحى بالتزامن مع الانتعاش السياحي بالموسم الحالي وزيادة نسب الإشغال لما يزيد عن 90%، لذلك يتم تكثيف الجهود لزيادة أعداد الغرف الفندقية من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وتنفيذ أكثر من 43 دورة تدريبية لكل العاملين بالقطاع السياحى بدءاً من سائقى الحنطور والمراكب الشراعية لترسيخ أهمية السلوكيات الإيجابية تجاه السياح.

كما يجرى دراسة زيادة الأنشطة الترفيهية الليلية للأهالي والسياح وكذلك وضع السياحة الريفية والسفارى على البرنامج السياحى ، و أيضاً جارى العمل على تطوير مدينة إسنا والمناطق الأثرية بها ( معبد إسنا – وكالة الجداوى – الكورنيش –هويس قناطر إسنا)، لإعادة وضعها ضمن البرنامج السياحي لزوار المحافظة الأمر الذى بدأت تبرز نتائجه حيث ازدادت أعداد البواخر التي تضع إسنا ضمن برنامج الزيارة لتصل إلى 68 باخرة.

وأوضح محافظ الأقصر أن من أبرز التحديات التى تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لتحقيقها هى تقديم الخدمات الأساسية للمواطن الأقصر كخدمات الصرف الصحى ووصلات مياه الشرب للمناطق المحرومة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال إدراج هذه المناطق بالخطط الاستثمارية للمحافظة، وفقاً للأكثر احتياجا من المناطق الأعلى في الكثافة السكانية، كما تبذل الدولة جهدا كبيرا فى ملفات تقنين أوضاع الأراضى وملفات التصالح واسترداد أراضى أملاك الدولة، حيث إنه تم اتخاذ إجراءات جادة ضد المخالفين، وأيضاً تحقيق نسبة إنجاز كبيرة في ملف التصالح، من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز المحافظة، وتسهيل الإجراءات للمتقدمين.



لقاء المحافظ مع ضيوف الكشف الاثرى على الكورنيش



جولة محافظ الأقصر على كورنيش النيل