محافظ أسيوط: استمرار إزالة أى تعديات ومخالفات بناء بمراكز المحافظة

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ إزالة أى محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة من المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز، مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزارعية.

وأوضح محافظ أسيوط، بأن الوحدة المحلية لمركز أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز، قد قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك (2) شدة خشبية وأسوار بالبلوك خارج الحيز العمراني بقرية الزاوية التابعة للمركز وذلك بإشراف عبدالناصر عبد النعيم رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا، ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة.



وأشار محافظ اسيوط، إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي خاصة على الأراضي الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.